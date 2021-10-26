«Легия» объявила о смене главного тренера

Чеслав Михневич покинул пост главного тренера «Легии», сообщается на официальном сайте польского клуба.

Вместе с Михневичем команду покинет и его помощник Камил Потрикус. Клуб поблагодарил специалистов за завоевание титула чемпиона Польши в сезоне 2020/2021 и выход в групповой этап Лиги Европы УЕФА 2021/22.

Также в заявлении говорится, что Михневича на посту главного тренера клуба сменит Марек Голембевски, который до этого тренировал вторую команду польского клуба.

На данный момент «Легия» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 9 очков после 10 матчей.

В Лиге Европы «Легия» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 6 очков. Отметим, польский клуб выступает в одной группе со «Спартаком». В матче первого круга российский клуб проиграл «Легии» со счётом 0:1.