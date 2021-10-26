В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможной встрече команды с болельщиками

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о возможной встрече команды и наставника красно-белых Руя Витории с представителями фанатских движений.

«Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, болельщики «Спартака» резко отреагировали на разгромное поражение команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:7). Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Это самая крупная победа сине-бело-голубых над красно-белыми за всю историю участия клубов в чемпионатах России и СССР.

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.