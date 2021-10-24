Фанаты «Спартака» — игрокам: вы показали свой истинный уровень, снимите майки с ромбом!

Болельщики «Спартака», представители фанатского движения «Фратрия» резко отреагировали на разгромное поражение красно-белых в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).

«1:7 в Питере. Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с «Динамо». Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте «Спартак»!» — написали представители «Фратрии» в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.