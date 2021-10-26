Сын Сергея Реброва: у папы есть амбиции возглавить сборную Украины

Сын украинского футболиста Сергея Реброва Дмитрий рассказал о тренерских амбициях отца.
«Действительно ли папа вёл переговоры со сборной Украины? Думаю, это не секрет. Я с ним не так много говорил на эту тему. Да, какие-то переговоры были. Когда я с ним общался по этому поводу, то он не утверждал, что это близко и может произойти. Говорил, что ведутся какие-то переговоры между клубом и федерацией футбола. Вот и всё, что я знаю. У него контракт с «Аль-Айном» до лета 2022 года. Думаю, он хочет отработать его до конца.
Есть ли у него в планах после окончания контракта с «Аль-Айном» поработать со сборной Украины? Если будет такая возможность, то конечно. Но сейчас с командой работает Александр Петраков, и думаю, если у него всё получится, то у него будет возможность остаться во главе сборной Украины. У папы есть амбиции возглавить сборную Украины, если это будет этим летом или в будущем», — цитирует Реброва Fanday.
- 26 октября 2021
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