Украинский комментатор назвал Россию агрессором перед матчем «Спартак» — «Лестер»

Украинский футбольный комментатор Сергей Лукьяненко перед матчем Лиги Европы «Спартак» — «Лестер», который завершился со счётом 4:3 в пользу гостей, назвал Российскую Федерацию страной-оккупантом.
«Добрый вечер, приветствую вас в Москве, столице страны-агрессора, страны-оккупанта. Страны, которая аннексировала у нашей любимой родины полуостров. Страны, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению, эта война унесла, по данным ООН, более 13 тысяч жизней. Понятно, что, как гражданин Украины, я сегодня искренне желаю «Спартаку» поражения в матче с «Лестером», потому что спорт не может прославлять Россию — страну, которая не может жить в мире со своими соседями. Но, как комментатор, я буду стараться работать непредвзято», — цитирует комментатора «Чемпион-Украина».
- 21 октября 2021
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