Помощник Клоппа рассказал о травме Наби Кейта, которую он получил после фола Погба

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пеп Линдерс рассказал о характере травмы полузащитника Наби Кейта, которую он получил после фола игрока «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в матче 9-го тура английской Премьер-лиги (5:0).
«У Наби ушиб. Мы оцениваем его состояние на каждодневной основе. Всё выглядит неплохо, и это хорошо.
Фол был грубым, но, к счастью, нога Наби была не на траве, так что у него просто ушиб. Если бы его нога была на газоне, всё было бы гораздо хуже. Но ушиб, конечно, не очень приятный», — цитирует Линдерса Liverpool Echo.
Напомним, на 59-й минуте матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба нарушил правила на полузащитнике Наби Кейта. После просмотра эпизода на VAR арбитр удалил француза с поля. Игрок «Ливерпуля» был вынужден покинуть поле.
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