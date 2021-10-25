Скоулз жёстко раскритиковал Погба после удаления в матче с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз жёстко раскритиковал хавбека команды Поля Погба, который был удалён в матче АПЛ с «Ливерпулем» (0:5). Погба вышел на замену сразу после перерыва, когда его команда уступала со счётом 0:4. Но вскоре французский футболист получил прямую красную карточку за грубый фол.
«Разочарование — слово, которое слишком мягко описывает произошедшее. Мы все понимаем, что было тяжело. Но с «Ливерпулем» так нельзя играть, у соперника слишком высокий уровень футбола.
Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» будет не хватать Погба, если он больше не сыграет за команду. Он вышел на поле после перерыва и должен был помочь команду. Возможно, он хотел показать свою силу в центре поля, пытался бороться за мячи, но в итоге был удалён за глупый фол. Теперь команда проигрывает 0:5 и остаётся вдесятером. В такой ситуации стоит подумать, если Сульшер останется главным тренером команды, увидим ли мы ещё Погба в футболке «МЮ»?
Он вносил смуту в последние годы. Все знают, что это очень талантливый игрок. Каждый тренер доверяет ему. Но с таким отношением, с нежеланием подписывать контракт он затем ещё выходит на поле и делает такое.
Наверняка, Поль будет и дальше выходить на поле, да? Но я не думаю, что его бы не хватало «Манчестер Юнайтед». Он проявил неуважение и показал полное отсутствие дисциплины по отношению к тренеру и партнёрам по команде», — цитирует Скоулза The Sun.
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