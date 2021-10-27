Себальос может перейти из «Реала» в «Рому». В трансфере заинтересован Моуринью

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос в ближайшее время может перейти в «Рому», сообщает Sport.es.
Моуринью лично заинтересован в переходе испанца. Игрок также не против покинуть клуб из Мадрида. Прошлые два сезона Себальос провёл в «Арсенале». Игрок вернулся в родной клуб в надежде вновь показать себя. Но всему помехой послужило восстановление после травмы, полученной на Олимпиаде в Токио.
Теперь судьба Себальоса в руках главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Итальянский специалист должен решить, входит ли полузащитник в его планы до 1 января. Если Дани команде нужен не будет, то его выставят на трансферный рынок. Мадридский клуб будет готов рассмотреть сумму от € 20 млн.
Главным претендентом на полузащитника является «Рома», которая ведёт контакты со «сливочными» ещё с зимы. Теперь же римский клуб возобновил интерес к испанцу по наставлению главного тренера Жозе Моуринью.
Как только Себальос вернулся в «Мадрид», игрок не собирался покидать клуб. Но из-за затянувшейся травмы теперь полузащитник положительно смотрит на свой уход из клуба.
Себальос выступает за «Реал» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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