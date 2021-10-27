«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в чемпионате Испании

Сегодня, 27 октября, в рамках чемпионата Испании встречались мадридский клуб «Райо Вальекано» и каталонская «Барселона». Команды играли на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде (Испания). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче забил Радамель Фалькао. Серхио Бускетс потерял мяч у центральной линии, Оскар Трехо перехватил его и выполнил быструю передачу на ход Радамелю Фалькао. Колумбиец в правой части штрафной «качнул» Жерара Пике и нанёс идеальный удар низом в дальний угол — мяч влетел в ворота рикошетом от штанги.

Видео гола Фалькао:

На 72-й минуте голкипер мадридцев Столе Димитриевски потащил пенальти от Депая.

Видео сейва:

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