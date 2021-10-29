Пике отреагировал на увольнение Кумана из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на увольнение главного тренера Рональда Кумана.
«Было очень приятно быть к вашим услугам, Рональд Куман. Желаю вам удачи в будущем», — написал Пике в своём «твиттере»
Напомним, Куман был отправлен в отставку после поражения «Барселоны» в матче 11-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:1). Рональд возглавил каталонцев в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 «Барселона» под его руководством завоевала Кубок Испании и заняла 3-е место в чемпионате страны.
Исполняющим обязанности главного тренера «Барселоны» назначен Серхи Бурхуан.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» набрала 15 очков за 11 туров и занимает 9-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов УЕФА каталонский клуб идёт на третьем месте в группе E после трёх туров – сине-гранатовые уступили «Бенфике» (0:3) и «Баварии» (0:3), победив киевское «Динамо» (1:0).
- 29 октября 2021
-
01:53
-
01:32
-
00:59
-
00:50
-
00:31
-
00:27
-
00:21
- 28 октября 2021
-
23:58
-
23:52
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:02
-
22:58
-
22:39
-
22:03
-
21:54
-
21:37
-
21:27
-
21:14
-
21:09
-
20:56
-
20:48
-
20:30
-
20:22
-
20:07
-
19:59
-
19:51
-
19:33
-
19:23
-
19:13
-
18:57
-
18:51
-
18:31
-
18:26