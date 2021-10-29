Пике отреагировал на увольнение Кумана из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отреагировал на увольнение главного тренера Рональда Кумана.

«Было очень приятно быть к вашим услугам, Рональд Куман. Желаю вам удачи в будущем», — написал Пике в своём «твиттере»

Напомним, Куман был отправлен в отставку после поражения «Барселоны» в матче 11-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:1). Рональд возглавил каталонцев в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 «Барселона» под его руководством завоевала Кубок Испании и заняла 3-е место в чемпионате страны.

Исполняющим обязанности главного тренера «Барселоны» назначен Серхи Бурхуан.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» набрала 15 очков за 11 туров и занимает 9-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов УЕФА каталонский клуб идёт на третьем месте в группе E после трёх туров – сине-гранатовые уступили «Бенфике» (0:3) и «Баварии» (0:3), победив киевское «Динамо» (1:0).