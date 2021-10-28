Похоже, «Барселону» возглавит Хави. А где он пропадал?

Болельщики «Барселоны» выдохнули. Бардак в клубе (в первую очередь, финансовый) пока не ликвидирован, зато в команде после долгих мучений наступают перемены. Уже уволен Рональд Куман, и совсем скоро мы узнаем имя нового главного тренера. Пока всё указывает на то, что им станет Хави. С легендой «Барсы» ведут переговоры, и он уже дал согласие на назначение. А как вообще складывалась его карьера после отъезда из Каталонии? Сейчас расскажем.

Про Хави-футболиста вы всё прекрасно знаете. Неординарный полузащитник, созданный для стиля «Барсы», получил признание довольно поздно. Благодаря Хосепу Гвардиоле он стал суперзвездой, провёл за клуб более 500 матчей и даже попадал в тройку претендентов на «Золотой мяч». А в 2015-м уехал доигрывать в катарский «Аль-Садд», где в 2019-м эволюционировал в тренера.

Первым делом Хави заявил то, чего все и ждали. Он рассказал, каким видит свой тренерский стиль: «У меня много идей и представлений о том, какой футбол я хочу видеть в исполнении своих команд. Я всегда был большим поклонником стиля «Барселоны», её контроля над игрой. Это именно то, к чему я буду стремиться в своей тренерской карьере».

А заодно Хави признался, что мечтает вернуться в «Барсу» в качестве тренера. Но при этом здраво оценил свои возможности: «Я хочу начать тренерскую карьеру в Катаре, чтобы набраться опыта. После этого хочу вернуться в Европу. Надеюсь поработать в «Барселоне», но сейчас я не в том положении. Я должен идти к своей цели шаг за шагом, чтобы достичь конечной точки».

Кстати, уже тогда, в самом начале тренерского пути Хави, Гвардиола не сомневался, что тот возглавит родной клуб. «Рано или поздно это случится, Хави станет главным тренером «Барселоны». Он ещё очень молод, но однажды это произойдёт. Хави понимает футбол, он страстный человек, который полностью посвящён работе», — говорил Пеп.

Несмотря на весь оптимизм, поначалу дела у Хави складывались не очень. «Аль-Садд» неудачно стартовал, и фанаты были недовольны. Они даже требовали уволить тренера, скандируя во время матчей «Хави, вон!». К концу 2019 года ситуация выправилась, а в начале 2020-го на горизонте впервые появилась «Барселона». После отставки Эрнесто Вальверде клуб нацелился на Хави. И началась «Санта-Барбара». Вот главные события в хронологическом порядке:

представители «Барсы» встретились с Хави и выставили ему дедлайн для принятия решения;

«Аль-Садд» выступил с заявлением: «Мы уверены, что такой большой клуб, как «Барселона», обладает достаточным профессионализмом, чтобы обсуждать подобные вопросы через официальные каналы»;

Хави объявил о готовности возглавить «Барселону». Но сделал это аккуратно: мол, в принципе я готов, но, наверное, не сейчас;

назначение Хави сорвалось. СМИ писали, что испанец хочет строить проект с нуля и недоволен жёсткими сроками, которые выставила «Барса»;

Хави частично подтверждает информацию журналистов и добавляет, что ему рановато тренировать «Барсу».

Главным тренером «Барселоны» в итоге стал Кике Сетьен. Его назначение поддержал даже сам Хави. Но всё закончилось провалом и увольнением после позорного разгрома от «Баварии» в Лиге чемпионов. А потом пришёл Куман.

У Хави же дела пошли в гору. Первым делом он взял Кубок Катара, а летом 2020-го продлил контракт на сезон. Дальше Хави впервые выиграл чемпионат в качестве тренера. При этом «Аль-Садд» ни разу не проиграл. В мае история с «Барсой» возобновилась. Клуб начал подыскивать замену для Кумана и вернулся к идее пригласить Хави, но тот вновь продлил контракт с «Аль-Саддом».

Недавно Хави в сотый раз спросили о возможности возглавить «Барселону», и его риторика заметно изменилась. «Я оценю любое предложение, а затем приму решение. Не знаю, куда приведёт моё будущее, но я открыт для любой возможности», — сказал испанец. Он что-то знал?