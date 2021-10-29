Павлюченко: Кокорин и Смолов по потенциалу должны были играть в «Реале» или «Барселоне»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу нереализованного потенциала форварда «Фиорентины» Александра Кокорина и нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

«Кокорин и Смолов по своему потенциалу, по игре, по технике должны были играть минимум в «Реале», «Барселоне» или «Ювентусе». Или в Англии где-нибудь в «Манчестере». А видишь, как всё произошло. Глупости, какие-то друзья, тюрьма – это всё надломило. Когда Кокорин начинал в «Динамо» молодым, я думал, что это будет топ-игрок. Да, он сейчас и уехал в Европу, но лучше так не уезжать» — сказал Павлюченко на YouTube-канале «Ответь по-братски».

В нынешнем сезоне Фёдор Смолов провёл за «Локомотив» 15 матчей во всех турнирах и забил в них 7 голов. На счету Александра Кокорина 3 матча и 0 результативных действий в составе «Фиорентины».