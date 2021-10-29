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В «Фиорентине» сообщили, что не собираются отдавать Кокорина в аренду зимой

В «Фиорентине» сообщили, что не собираются отдавать Кокорина в аренду зимой
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Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал слухи о возможном уходе российского нападающего Александра Кокорина в аренду ближайшей зимой.

«Появившаяся информация об уходе Кокорина в аренду зимой не соответствует действительности», — приводит слова Праде Sport24.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Фиорентина» намерена отдать Александра Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно, а на его место клуб хочет приобрести нового форварда.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.

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