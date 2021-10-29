В «Фиорентине» сообщили, что не собираются отдавать Кокорина в аренду зимой

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде прокомментировал слухи о возможном уходе российского нападающего Александра Кокорина в аренду ближайшей зимой.
«Появившаяся информация об уходе Кокорина в аренду зимой не соответствует действительности», — приводит слова Праде Sport24.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Фиорентина» намерена отдать Александра Кокорина в аренду в зимнее трансферное окно, а на его место клуб хочет приобрести нового форварда.
Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл три матча чемпионата Италии.
- 29 октября 2021
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