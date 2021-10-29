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Алексис Санчес зимой может продлить контракт с «Интером»

Алексис Санчес зимой может продлить контракт с «Интером»
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Нападающий футбольного клуба «Интер» Алексис Санчес может остаться в миланском клубе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство команды рассматривает вариант с тем, что чилиец не сменит клубную прописку ближайшей зимой, а продлит соглашение. Действующий контракт футболиста действует до 2023 года, по нему Санчес зарабатывает около € 7 млн в год.

В нынешнем сезоне Санчес принял участие в семи матчах во всех турнирах за клуб и отметился одним голевым пасом. Сезон-2019/2020 Санчес провёл в «Интере» на правах аренды, перейдя туда из «Манчестер Юнайтед». Форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, стал автором 4 забитых мячей и отдал 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые и 1 красную карточку.

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