«Интер» продлил контракт с Лаутаро Мартинесом

Итальянский «Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим команды Лаутаро Мартинесом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение рассчитано до июня 2026 года. Предыдущий контракт истекал летом 2023 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, из контракта убран пункт об отступных, которые составляли € 111 млн.

Лаутаро перешёл в «Интер» из «Расинга» летом 2018 года за € 25 млн. В 144 матчах за миланский клуб Мартинес забил 54 гола и отдал 21 результативную передачу. 24-летний аргентинец в текущем сезоне провёл 12 матчей за «Интер» и забил пять мячей при одной голевой передаче. Популярный интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 80 млн.