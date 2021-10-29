Артём Ребров: не увидел ошибок Максименко в матче с «Зенитом»

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров оценил выступление вратаря красно-белых Александра Максименко в матче с «Зенитом», который завершился со счётом 7:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
«Кто бы что ни говорил, но я не увидел вратарские голы. В моей карьере такое было – в том же Питере я получал пять, и только последний мой гол, пятый, был таким, что можно сказать: «Вратарь ошибся». Я не увидел его ошибок. Но семь голов не доставляют хороших эмоций никому – ни нам, вратарям, которые на замене, ни Сане, который играет. Хочется поддержать и словом, и делом. На тренировках надо больше работать, и все это быстрее уйдет. И вся команда должна помогать. Голы – это не только защитники и вратарь. Продолжаем работать, поддерживаем друг друга и надеемся, что в ближайшей игре все изменится», — сказал Ребров в интервью клубной пресс-службе.
- 29 октября 2021
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