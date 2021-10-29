Ребров – о разгроме 1:7 от «Зенита»: мягко говоря, очень плохо. Но жизнь продолжается

Голкипер «Спартака» Артём Ребров высказался по поводу недавнего разгромного поражения красно-белых в матче 12-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:7).

«Конечно, непростая обстановка, непростая атмосфера, все понимаем, что случилось. Мягко говоря, очень плохо. Но футбол – он такой. Жизнь такая, но она продолжается. Нужно анализировать и двигаться дальше. Готовимся.

Стараемся, чтобы ребята не закрывались в себе и не переваривали эти эмоции, а говорили открыто. Нужно, чтобы все понимали, что в ближайшей игре нужно показывать, что были сделаны правильные выводы.

Разбор полётов? Разговоров много было. Естественно, опыт уже есть. Когда такое происходит, не может быть так, что просто потренировались и разбежались.

Был разбор с тренером, с руководством встречались. Был внутренний разговор с командой, между собой постоянно общаемся. В таких ситуациях это и нужно. Нужно больше времени проводить друг с другом и решать, как двигаться дальше», — сказал Ребров в интервью пресс-службе «Спартака».