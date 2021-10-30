Артём Дзюба забил в шестом туре подряд

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил в 6-й игре за сине-бело-голубых подряд. Форвард отправил в сетку ворот соперника 3-й мяч петербургского клуба в игре со столичным «Динамо». На 69-й минуте нападающий с близкого расстояния головой добил мяч в ворота после навеса с углового.

Артем вошел в элитный клуб бомбардиров, которым удавалось забить в шести турах чемпионата России подряд. Рекорд высшего дивизиона делят четыре форварда, отличавшихся в семи последовательных турах — Георгий Деметрадзе, Дмитрий Вязьмикин, Александр Кержаков и Федор Смолов.

Напомним, вчера Артём Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал Олегу Веретенникову.