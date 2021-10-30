Евгений Мележиков: «Спартак» подписал контракт с Хлусевичем до 2026 года
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о подписании контракта с защитником Тульского «Арсенала» Даниилом Хлусевичем.
«Хлусевича подписали. Срок контракта — до 2026 года», — цитирует Мележикова «РБ-Спорт».
Ранее стало известно, что клубы договорились о трансфере 20-летнего футболиста. Хлусевич должен был заключить контракт со «Спартаком» в случае успешного прохождения медицинского осмотра.
Хлусевич выступает за основную команду тульского «Арсенала» с 2018 года. Полузащитник принял участие в 48 матчах за клуб, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. «Спартак» в 12 матчах набрал 17 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (12) — на 13-м месте.
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