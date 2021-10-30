«Безвольным в клубе не место». Болельщики «Спартака» вывесили баннер после 1:7 от «Зенита»

Болельщики «Спартака» перед матчем 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» вывесили баннер, посвящённый поражению от «Зенита» со счётом 1:7.
«Наша сила – любовь к родному клубу. Безвольным в нём не место», — написано на баннере.
Напомним, 24 октября в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).
Сегодня, 30 октября, проходит матч «Спартак» — «Ростов». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 идёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».
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