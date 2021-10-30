«Уотфорд» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Саутгемптона» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Саутгемптон».
«Уотфорд»: Фостер, Масина, Кэткарт, Трост-Эконг, Сиссоко, Куцка, Нгакия, Эрнандес, Педро, Сарр, Кинг.
Запасные: Бахман, Н’Кулу, Роуз, Клеверли, Гослинг, Луза, Сема, Туфан, Флетчер.
«Саутгемптон»: Маккарти, Уолкер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто, Редмонд, Ромеу, Уорд-Праус, Эльюнусси, А. Армстронг, Адамс.
Запасные: Форстер, Перро, Силвейра, Валери, С. Армстронг, Диало, Телла, Лонг, Уолкотт.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Питер Джеймс Киркап и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Кейт Страуд.
- 30 октября 2021
-
17:45
-
17:44
-
17:39
-
17:39
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:12
-
17:08
-
17:03
-
17:00
-
16:57
-
16:45
-
16:44
-
16:39
-
16:39
-
16:37
-
16:33
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:21
-
16:19
-
16:16
-
16:12
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:32
-
15:29