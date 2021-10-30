«Уотфорд» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Уотфорда» и «Саутгемптона» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Саутгемптон».



«Уотфорд»: Фостер, Масина, Кэткарт, Трост-Эконг, Сиссоко, Куцка, Нгакия, Эрнандес, Педро, Сарр, Кинг.



Запасные: Бахман, Н’Кулу, Роуз, Клеверли, Гослинг, Луза, Сема, Туфан, Флетчер.



«Саутгемптон»: Маккарти, Уолкер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто, Редмонд, Ромеу, Уорд-Праус, Эльюнусси, А. Армстронг, Адамс.



Запасные: Форстер, Перро, Силвейра, Валери, С. Армстронг, Диало, Телла, Лонг, Уолкотт.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Питер Джеймс Киркап и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Кейт Страуд.