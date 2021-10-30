«Ливерпуль» — «Брайтон»: Мвепу сократил отставание «чаек»

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион».



На 41-й минуте полузащитник «чаек» Энок Мвепу после ассиста Соломона Марча сократил отставание своей команды в счёте.

Гол Мвепу:

Ранее на 4-й минуте отличился полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон, ему ассистировал Мохамед Салах. На 24-й минуте преимущество красных с передачи Алекса Окслейд-Чемберлена удвоил нападающий Садио Мане.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ему помогают ассистенты Эдвард Смарт и Марк Скоулз. Резервный рефери — Крис Кавана.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брайтон».



«Ливерпуль» набрал 21 очко в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (15) — на 6-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».