У ещё двух игроков «Локомотива» подозрение на коронавирус
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Сомнительные тесты на коронавирус, помимо форварда «Локомотива» Фёдора Смолова, сдали два других игрока московской команды, сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова. Это защитники Пабло и Наир Тикнизян.
У Наира последние несколько дней держится высокая температура — около 39 градусов. Что касается Смолова, повторный тест показал отрицательный результат. Велика вероятность, что форвард скоро вернётся в общую группу.
Ранее Смолов не отправился с командой на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (2:1). Медицинский штаб «Локомотива» расценивал результат его анализа как ложноположительный. Пабло не принял участия в матче с нижегородцами из-за дисквалификации. Тикнизян не был заявлен на игру.
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