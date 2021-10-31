Индзаги: победы «Милана» и «Наполи» стали дополнительной мотивацией для «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги матча 11-го тура Серии А с «Удинезе». Встреча завершилась победой миланцев со счётом 2:0.
«Матч был не простым. Мы знаем, что «Удинезе» — команда, которая играет в физически затратный футбол, отлично закрывает зоны.
У ребят было мало времени на подготовку. Но мы упорно работали. Нужно продолжать в том же духе.
У нас отличные защитники. Но сухие матчи зависят ещё и от баланса, а не только от защитников.
Матч в Лиге чемпионов с «Шерифом», вероятно, даже важнее, чем игры в Серии А. Мы могли набрать больше очков в чемпионате Италии. Но, всё равно, мы добиваемся хороших результатов. Последние победы «Наполи» и «Милана» для нас являются дополнительной мотивацией», — цитирует Индзаги Football Italia.
- 31 октября 2021
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