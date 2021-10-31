«Интер» обыграл «Удинезе» в домашнем матче Серии А, Корреа оформил дубль

В матче 11-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Интер» принимал «Удинезе». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На 60-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Интера» Хоакин Корреа. Результативную передачу отдал защитник миланской команды Алессандро Бастони. Через 8 минут Корреа оформил дубль, забив гол после передачи защитника Дензела Дюмфриса.



Миланский «Интер» набрал 24 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Удинезе» (11) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Наполи», в 10 встречах набравший 28 очков. В следующем туре чемпионата Италии «Интер» сыграет с «Миланом», а «Удинезе» примет «Сассуоло».