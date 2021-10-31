Парфёнов: есть разговоры с клубами не из ближнего зарубежья. Не Мальдивы точно

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов сообщил, что ему поступили предложения от клубов из дальнего зарубежья.



«Хочется работать, уже пора. Есть встречи, разговоры, в том числе и с клубами не из ближнего зарубежья. Не Мальдивы точно. Не хотел бы озвучивать варианты, которые предлагают, главное, что у меня есть желание работать дальше», — цитирует Парфёнова «Матч ТВ».



Напомним, Парфёнов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года. 3 сентября этого года стало известно о расторжении контракта со специалистом. Вместе с Парфеновым «Арсенал» покинули тренеры Юрий Ковтун, Андрей Данилов и специалист по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос. До «Арсенала» Дмитрий работал в «Урале» и «Тосно».