Парфёнов: есть разговоры с клубами не из ближнего зарубежья. Не Мальдивы точно
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Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов сообщил, что ему поступили предложения от клубов из дальнего зарубежья.
«Хочется работать, уже пора. Есть встречи, разговоры, в том числе и с клубами не из ближнего зарубежья. Не Мальдивы точно. Не хотел бы озвучивать варианты, которые предлагают, главное, что у меня есть желание работать дальше», — цитирует Парфёнова «Матч ТВ».
Напомним, Парфёнов возглавлял «Арсенал» с ноября 2020 года. 3 сентября этого года стало известно о расторжении контракта со специалистом. Вместе с Парфеновым «Арсенал» покинули тренеры Юрий Ковтун, Андрей Данилов и специалист по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос. До «Арсенала» Дмитрий работал в «Урале» и «Тосно».
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