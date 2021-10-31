Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Химки» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ
Комментарии

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Хос, Конса, Кэш, Д. Рэмси, Накамба, Макгинн, Буэндия, Бэйли, Уоткинс.

Запасные: Стир, Мингз, Туанзебе, Янг, Чуквуэмека, Эль-Гази, А. Рэмси, Арчер, Дэвис.

«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Зума, Джонсон, Райс, Соучек, Форнальс, Антонио, Бенрахма, Боуэн.

Запасные: Ареола, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Лансини, Ноубл, Влашич, Ярмоленко.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Николас Хоптон. Резервный рефери — Дэвид Кут.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021