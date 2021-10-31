«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Хос, Конса, Кэш, Д. Рэмси, Накамба, Макгинн, Буэндия, Бэйли, Уоткинс.



Запасные: Стир, Мингз, Туанзебе, Янг, Чуквуэмека, Эль-Гази, А. Рэмси, Арчер, Дэвис.



«Вест Хэм»: Фабианьски, Крессуэлл, Огбонна, Зума, Джонсон, Райс, Соучек, Форнальс, Антонио, Бенрахма, Боуэн.



Запасные: Ареола, Цоуфал, Доусон, Диоп, Масуаку, Лансини, Ноубл, Влашич, Ярмоленко.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут ассистенты Дэниел Кук и Николас Хоптон. Резервный рефери — Дэвид Кут.