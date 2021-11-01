Моуринью потерпел первое поражение в Серии А в домашней игре, прервав 43-матчевую серию

58-летний португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий итальянскую «Рому», прервал свою впечатляющую серию в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:2).

Как отмечает Opta Paolo в «Твиттере», Моуринью прервал свою 43-матчевую серию без поражений в домашних матчах в чемпионате Италии. Отмечается, что это наиболее продолжительная серия без поражений на своем поле для тренеров в Серии А с сезона-1994/1995.

Напомним, до матча с «Миланом», «Рома» в домашних матчах одержала четыре победы, единожды сыграв вничью. Ещё 38 матчей без поражений в домашних встречах Серии А Моуринью добился, возглавляя миланский «Интер».

«Милан» набрал 31 очко и вновь догнал «Наполи» в турнирной таблице Серии А. Неаполитанцы находятся на 1-м месте из-за дополнительных показателей. «Рома» занимает 5-е место, набрав 19 очков.