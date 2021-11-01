Моуринью не стал отвечать на вопросы журналистов после поражения «Ромы» в игре с «Миланом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения команды в матче 11-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:2).

«Поздравления Милану. Я не хочу больше ничего говорить, потому что иначе на следующей неделе меня не будет на боковой линии. Мы плохо сыграли, но оставили всё на поле. Это всё», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой DAZN».

После этого специалист завершил разговор со СМИ.

«Милан» набрал 31 очко и вновь догнал «Наполи» в турнирной таблице Серии А. Неаполитанцы находятся на 1-м месте из-за дополнительных показателей. «Рома» занимает 5-е место, набрав 19 очков.

В следующем туре «Милан» будет принимать «Интер», а «Рома» встретится в гостях с «Венецией».