Моуринью не стал отвечать на вопросы журналистов после поражения «Ромы» в игре с «Миланом»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения команды в матче 11-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:2).
«Поздравления Милану. Я не хочу больше ничего говорить, потому что иначе на следующей неделе меня не будет на боковой линии. Мы плохо сыграли, но оставили всё на поле. Это всё», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой DAZN».
После этого специалист завершил разговор со СМИ.
«Милан» набрал 31 очко и вновь догнал «Наполи» в турнирной таблице Серии А. Неаполитанцы находятся на 1-м месте из-за дополнительных показателей. «Рома» занимает 5-е место, набрав 19 очков.
В следующем туре «Милан» будет принимать «Интер», а «Рома» встретится в гостях с «Венецией».
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