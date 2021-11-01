Радимов прокомментировал поражение «Зенита-2» со счётом 1:7

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о поражении своей команды в матче 19-го тура ФНЛ-2 с «Ленинградцем». Встреча закончилась со счётом 7:1.



«Конечно, «Ленинградец» был сильнее. Ни одной претензии по самоотдаче нет. Мастерства не хватает, да. Во всём нужно искать позитивные моменты.



Знаете, сегодня играли несколько 17-летних и 18-летних мальчишек. Для кого-то из них — дебют в мужском футболе. Надеюсь, дальше всё будет лучше. На самом деле, некоторыми игроками очень доволен. Тем, как они себя проявили. Это мужской футбол! Мы играли против лидера.



Конечно, если сравнивать «Зенит-2» образца прошлого года и этого, то команды получаются разные. Много людей ушло. Сейчас мальчишки делают первые шаги, набивают шишки. Мы все через это проходили. Самоотдачей и желанием пацанов я доволен, несмотря на крупный счет.



Без ошибок не бывает. С такой линией обороны, в таком сочетании мы первый раз вышли играть, но индивидуально у многих были положительные моменты. Даже проигрывая 1:7, к ним не было претензий по самоотдаче», — цитирует Радимова пресс-служба «Зенита».