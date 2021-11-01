Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Соболева: из «Спартака» вообще некого вызывать в сборную России

Первый тренер Соболева: из «Спартака» вообще некого вызывать в сборную России
Комментарии

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не включать нападающего в список игроков, вызванных в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Карпин объяснил, что не считает Соболева игроком сборной, так как он не попал в расширенный список.

«Конечно, обидно слышать такие слова об Александре, но что здесь сделать, если он забил только два мяча в чемпионате? Форвард должен доказывать всё голами. Если посмотреть, то из «Спартака» вообще некого вызывать: ни один человек в клубе ничего не показывает. По последним играм видно, что Соболев старается, борется до конца, но физическое и психологическое состояние всех красно-белых очень плохое.

Надеюсь, что Саня улучшит игру и начнёт забивать, но для этого играть хорошо должен весь «Спартак». Пока в команде не видно никаких улучшений, все выглядят очень плохо. Жду голов, что всё наконец-таки наладится», — сказал тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Новость по теме
Карпин высказался о невызове Соболева в сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021