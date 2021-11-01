Ибрагимович: Мбаппе делает недостаточно. Ему нужно почувствовать вкус крови

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о форвардах «ПСЖ» Килиане Мбаппе и Лионеле Месси.

«Я люблю Мбаппе, но он делает недостаточно. Он может стать очень сильным, если наткнётся на препятствие. Ему нужно почувствовать вкус крови и пройтись по огню. Окружив себя людьми, которые говорят, что ты недостаточно хорош, ты станешь лучшим.



Когда «ПСЖ» был выкуплен, меня подписали одним из первых. И я очень горжусь. Без меня «ПСЖ» не стал бы тем, чем он является сейчас. Некоторые люди думают, что я пришел за деньгами, городом, красивой жизнью. Нет — я пришёл, и всё изменилось».



Месси? Это хороший вызов для него. Он попробует что-то новое после долгого периода в «Барселоне», так как перешёл в очень амбициозный клуб, который хочет побеждать и набирать обороты», — цитирует Златана ESPN.