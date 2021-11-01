Ибрагимович — об оскорблениях от фанатов «Ромы»: чем больше они орут, тем я живее

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович подвёл итоги матча 11-го тура Серии А с «Ромой». Встреча завершилась со счётом 2:1, Ибрагимович забил со штрафного, а также заработал пенальти, с которого отличился Франк Кессье. Для Ибрагимовича этот гол стал 400-м в национальных чемпионатах.
«Это была отличная игра. Мы действовали с уверенностью в собственных силах, придерживались нашего стиля. Знали, что будет нелегко. «Рома» в нынешнем сезоне не проигрывала дома. Но мы провели очень хороший матч.
Юбилейный гол? Я ещё могу преподнести сюрприз! Мяч во время штрафного летел со скоростью 101 км/ч? Ах! Обычно он летит быстрее, по крайней мере, со скоростью 200 км/ч. Наверное, сказывается возраст.
Что касается оскорблений со стороны фанатов «Ромы», мне это нужно. Чем больше они орут, тем живее я себя чувствую. Появляется адреналин», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.
- 1 ноября 2021
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