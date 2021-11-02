Лионель Месси сравнил трио МСН в «Барселоне» и МНМ в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сравнил трио Месси-Неймар-Суарес с тройкой Месси-Неймар-Мбаппе.
«Это совершенно разные трио, их нельзя сравнивать. Суарес — девятка, отличающаяся от Мбаппе. Луис больше бомбардир, чем раньше, нападающий одиннадцатиметровой точки. Килиан — это больше о мощи, он убивает пространством. Правда в том, что у них разная манера игры. Трудно сравнивать. Мне посчастливилось быть в этом замечательном трио в «Барсе». Я надеюсь, что в «ПСЖ» мы добьёмся тех же успехов», — цитирует Месси Sport.es.
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
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