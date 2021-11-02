«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт

Итальянский «Милан» предложит новый контракт шведскому нападающему команды Златану Ибрагимовичу. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, новый контракт форварда с клубом будет рассчитан на год. Зарплата по новому соглашению составит около € 4 млн в год. Также 40-летний футболист может получить дополнительный подписной бонус.

Напомним, действующее соглашение Ибрагимовича с «россонери» рассчитано до конца текущего сезона. Футболист стал четвёртым игроком в истории, которому удалось забить в Серии А после 40 лет. Ранее этого добились Сильвио Пиола, Пьетро Верховод и Алессандро Костакурта. Отметим, что эти трое забивали в чемпионате Италии в более позднем возрасте, чем Ибрагимович.