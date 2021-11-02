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Березуцкий: у ЦСКА получилась одна из самых сильных пар по итогам жеребьёвки Кубка России

Березуцкий: у ЦСКА получилась одна из самых сильных пар по итогам жеребьёвки Кубка России
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка России. Армейцы на этой стадии турнира сыграют на выезде с «Сочи».

«У нас получилась одна из самых сильных пар по итогам жеребьёвки. Всего в двух матчах команды РПЛ сыграют между собой, и одна из пар — ЦСКА с «Сочи». То, что мы через несколько дней сыграем с ними на выезде, вряд ли сильно поможет в подготовке к кубковой встрече, потому что она состоится лишь спустя несколько месяцев, и многое изменится. По крайней мере, наверняка сыграем в неплохих погодных условиях. В остальном же говорить детально пока нет смысла, потому что игра состоится только в начале марта», — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

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