Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022

Сегодня, 2 ноября, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022. В мероприятии принимали участие бывшие футболисты национальной команды сборной России Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов.



Пары 1/8 финала Кубка России

«Динамо» — «Нижний Новгород»

«Спартак» — «Кубань»

«Локомотив» — «Енисей»

«Зенит» — «КАМАЗ»

«Балтика» — «Чайка»

«Рубин» — «Ротор»

«Алания» — «Арсенал»

«Сочи» — ЦСКА.

Предварительные даты матчей 1/8 финала Кубка России — 1-3 марта 2022 года. Встречи пройдут на стадионах команд, указанных первыми в парах. Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».

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