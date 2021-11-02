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Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022
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Сегодня, 2 ноября, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022. В мероприятии принимали участие бывшие футболисты национальной команды сборной России Дмитрий Аленичев и Динияр Билялетдинов.

Пары 1/8 финала Кубка России

«Динамо» — «Нижний Новгород»
«Спартак» — «Кубань»
«Локомотив» — «Енисей»
«Зенит» — «КАМАЗ»
«Балтика» — «Чайка»
«Рубин» — «Ротор»
«Алания» — «Арсенал»
«Сочи» — ЦСКА.

Предварительные даты матчей 1/8 финала Кубка России — 1-3 марта 2022 года. Встречи пройдут на стадионах команд, указанных первыми в парах. Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».

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