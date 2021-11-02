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Зарплата Хави в «Барселоне» будет меньше, чем в катарском «Аль-Садде»

Зарплата Хави в «Барселоне» будет меньше, чем в катарском «Аль-Садде»
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Руководство «Барселоны» согласовало условия контракта с Хави, который в данный момент возглавляет катарский «Аль-Садд», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб и специалист договорились об экономических условиях, а также продолжительности договора. По контракту с «Барселоной» Хави будет получать меньше, чем в Катаре. Также большая часть денежных выплат будет зависеть от достигнутых задач.

Ранее стало известно, что в Доху, столицу Катара, на переговоры о переходе Хави в «Барселону» отправятся вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Матеу Алемани.

Испанский наставник является приоритетным вариантом для каталонцев. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера является Серхи Бархуан.

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