Лапорта не полетит в Катар, чтобы согласовать переход Хави из «Аль-Садда» в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не отправится в Катар на переговоры о переходе главного тренера «Аль-Садда» Хави в каталонский клуб, сообщает Catalunya Radio.



В Доху, столицу Катара, отправятся вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Матеу Алемани. Они полетят на переговоры с «Аль-Саддом» из Киева после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Динамо».



Ранее сообщалось, что на этой неделе руководство «Барселоны» поедет в Катар, чтобы согласовать условия контракта с Хави.



Испанский наставник является приоритетным вариантом для каталонцев. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера является Серхи Бархуан.



Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом ранее сообщалось, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.

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