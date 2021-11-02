Лапорта не полетит в Катар, чтобы согласовать переход Хави из «Аль-Садда» в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не отправится в Катар на переговоры о переходе главного тренера «Аль-Садда» Хави в каталонский клуб, сообщает Catalunya Radio.
В Доху, столицу Катара, отправятся вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Матеу Алемани. Они полетят на переговоры с «Аль-Саддом» из Киева после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Динамо».
Ранее сообщалось, что на этой неделе руководство «Барселоны» поедет в Катар, чтобы согласовать условия контракта с Хави.
Испанский наставник является приоритетным вариантом для каталонцев. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера является Серхи Бархуан.
Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом ранее сообщалось, что у испанца есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.
- 2 ноября 2021
-
18:46
-
18:42
-
18:26
-
18:21
-
18:11
-
18:04
-
18:01
-
17:59
-
17:45
-
17:44
-
17:36
-
17:30
-
17:25
-
17:16
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:33
-
16:30
-
16:14
-
16:09
-
15:49
-
15:32
-
15:25
-
15:10
-
15:07
-
15:01
-
14:42
-
14:33
-
14:31
-
14:16
-
14:11
-
14:04
-
14:00
-
13:53