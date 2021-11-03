Дибала не попал в ворота «Зенита» с пенальти, но судья дал ему перебить. Фото

В матче 4-го тура группового этапа лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). К 60-й минуте счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ювентус» — «Зенит».

На 55-й минуте встречи главный арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота «Зенита», однако нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сумел его реализовать. Позже судья решил дать футболисту возможность перебить пенальти, так как игрок «Зенита» Вильмар Барриос забежал в штрафную раньше исполнения удара. Со второй попытки Дибала реализовал 11-метровый удар.

«Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов. «Ювентус» (9) — на 1-м месте.