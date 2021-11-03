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Левандовски впервые за 15 попыток не забил с пенальти в Лиге чемпионов

Левандовски впервые за 15 попыток не забил с пенальти в Лиге чемпионов
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Польский нападающий Роберт Левандовски впервые в карьере не смог реализовать 11-метровый удар в матче Лиги чемпионов. На 45-й минуте матча с «Бенфикой» поляк подошёл к «точке», однако не смог переиграть вратаря португальской команды Одессеаса Влаходимоса. Ранее Левандовски реализовал в ЛЧ все 14 пенальти, которые исполнял.

Стоит отметить, что уже по итогам первого тайма Левандовски стал первым с 2014 года футболистом, который сумел в одном матче забить, отдать результативную передачу и не забить пенальти. Семь лет назад таким «комбо» отметился Диего Коста в матче с «Аустрией».

По итогам трёх туров Лиги чемпионов «Бавария» лидирует в своей группе, набрав девять очков в трёх матчах. Её ближайшим преследователем является «Бенфика», на счету которой всего четыре очка. Три очка в трёх стартовых матчах набрала каталонская «Барселона».

Лига чемпионов. Группа E. 4-й тур
02 ноября 2021, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Левандовски – 26'   2:0 Гнабри – 32'   2:1 Морато – 38'   3:1 Зане – 49'   4:1 Левандовски – 61'   4:2 Нуньес – 74'   5:2 Левандовски – 84'
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