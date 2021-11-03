Левандовски впервые за 15 попыток не забил с пенальти в Лиге чемпионов

Польский нападающий Роберт Левандовски впервые в карьере не смог реализовать 11-метровый удар в матче Лиги чемпионов. На 45-й минуте матча с «Бенфикой» поляк подошёл к «точке», однако не смог переиграть вратаря португальской команды Одессеаса Влаходимоса. Ранее Левандовски реализовал в ЛЧ все 14 пенальти, которые исполнял.
Стоит отметить, что уже по итогам первого тайма Левандовски стал первым с 2014 года футболистом, который сумел в одном матче забить, отдать результативную передачу и не забить пенальти. Семь лет назад таким «комбо» отметился Диего Коста в матче с «Аустрией».
По итогам трёх туров Лиги чемпионов «Бавария» лидирует в своей группе, набрав девять очков в трёх матчах. Её ближайшим преследователем является «Бенфика», на счету которой всего четыре очка. Три очка в трёх стартовых матчах набрала каталонская «Барселона».
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