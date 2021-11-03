Петржела: болельщики «Спартака» — смешные. Сколько «Ювентус» забил бы вашей команде?

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела подвёл итоги матча четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором питерский клуб проиграл туринскому «Ювентусу» со счётом 2:4.
«Болельщики «Спартака» злорадствуют? Какие же они смешные! Да, «Зенит» проиграл, но представьте, сколько «Ювентус» забил бы «Спартаку»? Мне кажется, в два раза больше. Ребята, не нужно смеяться — лучше следите за своей командой», — заявил Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, по итогам матчей четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов ситуация в группе кардинально не изменилась — лишь лидеры в лице «Ювентуса» и «Челси» увеличили свой отрыв от «Зенита» и «Мальмё». Теперь питерцев, идущих третьими, отделяет от второго места шесть очков.
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