Чистяков рассказал, что происходило в раздевалке «Зенита» после поражения от «Ювентуса»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказал мнение о поражении команды в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:4).

«Всё-таки «Ювентус» есть «Ювентус». С Дибалой и без него две разные команды, и сегодня он добавил впереди креатива. Сегодня матч был намного сложнее, чем в Петербурге. В целом сложная игра, но мы отдали все силы, старались. К сожалению, проиграли. В первые 15 минут было тяжело, конечно. И вообще все 90 минут было тяжело. Мы старались прессинговать, но понимали, что соперник на контроле хорош.

В перерыве обсуждали, что надо играть смелее и у своих ворот допускать минимум шансов, стараться играть в атаку. Но, наверное, больше получалось в контратаку. Пропустили — игра раскрылась, после этого ещё пропустили. Мы отдали все силы. В некоторых моментах сыграли хорошо, в некоторых не очень. Есть над чем работать. Впереди два важных матча, и мы будем стараться побеждать в них.

Сейчас у нас тишина в раздевалке. Всем не до разговоров, все понимают, что мы проиграли. У каждого мысли в своей голове. Приедем в Петербург, разберём ошибки и нос выше. Впереди важные игры — Лига чемпионов и чемпионат России. Этот матч стараемся забыть, движемся дальше», — сказал Чистяков в эфире «Матч ТВ».

«Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).