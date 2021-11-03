Виталий Мешков обслужит матч группового этапа Лиги конференций «Омония» – «Базель»

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче четвёртого тура группового этапа Лиги конференций «Омония» – «Базель». Встречу обслужит российская бригада судей во главе с Виталием Мешковым, сообщает пресс-служба организации. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв и Дмитрий Сафьян. Четвёртый рефери — Игорь Панин.



Матч «Омония» – «Базель» состоится завтра, 4 ноября. Встречу принимает стадион «ГСП» в городе Никосия (Кипр). Старт матча – 20:45 мск. «Базель» набрал за три тура семь очков и занимает первое место в группе H, опережая Карабах (7) по дополнительным показателям. «Омония» (1) – на последней позиции.

4 ноября также проведут свои матчи Лиги конференций клубы из России. Матч «Лестер Сити» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры – в 23:00 мск. Встреча «Галатасарай» – «Локомотив» состоится в Стамбуле. Начало – в 20:45 мск.