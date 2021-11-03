Кавазашвили: у Максименко нет вратарского таланта. Надо довериться Селихову

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о вратарской линии клуба.

«Если тренерский штаб хочет найти хорошего вратаря, то надо довериться Селихову. Он три года не играл, и Витория его не знает. Руй видит Селихова во второй команде, но это не то. За последнее время он увидел, сколько пускает Максименко. Тот теряет позицию, сидит при ударе на пятой точке, не выходит на мячи. А Селихов всё это делает правильно. У Максименко есть всё — фигура, прыжок, длинные руки, рост — но нет вратарского таланта. Он напряжён, когда выходит из ворот. Сравните с Селиховым. Тот был абсолютно расслаблен», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Ближайший матч «Спартака» с «Лестер Сити» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 состоится завтра, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры – в 23:00 мск.