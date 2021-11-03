Главный вопрос перед матчем «Спартака» в Англии. Селихов или Максименко?

«Спартак» не в порядке. У красно-белых в этом сезоне полно проблем, но к уже привычным прибавился вратарский вопрос. В прошлом сезоне уверенно смотрелся Александр Максименко. Сейчас же всё не так хорошо. С проблемой смирился даже Руй Витория, у которого Максименко был неприкасаемым номером один. В недавнем матче с «Ростовом» впервые за полгода вышел Александр Селихов. Выступил он тоже спорно.

Теперь же «Спартаку» предстоит сыграть с «Лестером». И это вам не «Ростов». В Москве англичане настреляли четыре и красно-белые проиграли. Завтра, 4 ноября, в Лестере пройдёт второй матч. Кого же выпускать в воротах?

Первый вариант — довериться Селихову. После критики в адрес Максименко у него были помарки в игре с «Ростовом». Но Селихова не было в составе главной команды несколько месяцев, а стабильно он не играет ещё дольше.

За такой выбор выступает бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили. «Если тренерский штаб хочет найти хорошего вратаря, то надо довериться Селихову. Он три года не играл, и Витория его не знает. Руй видит Селихова во второй команде, но это не то. Зато за последнее время он увидел, сколько пускает Максименко. Тот теряет позицию, сидит на пятой точке при ударе, не выходит на мячи. А Селихов это всё делает правильно. У Максименко есть всё — фигура, прыжок, длинные руки, рост. Но нет вратарского таланта. Он напряжён, когда выходит из ворот. Сравните с Селиховым. Тот был абсолютно расслаблен», — сказал Кавазашвили «Чемпионату».

Забавный факт: Селихов уже играл за «Спартак» в Англии. Это было четыре года назад, в декабре 2017-го. Красно-белые приехали на решающий матч группового этапа Лиги чемпионов к «Ливерпулю» и провалились. Несчастный Селихов обошёлся без явных ляпов, но пропустил семь.

Второй вариант — выпустить Максименко. Вряд ли Александр сейчас в лучшей форме, к тому же недавно он повторил судьбу своего конкурента — пропустил семь. Но не от «Ливерпуля», а от «Зенита». Кстати, именно после матча в Санкт-Петербурге критика в адрес Максименко достигла пика. Но и в его пользу можно найти аргументы. Он адаптирован к команде. К тому же не исключено, что решение Витории оставить Максименко в запасе на матч с «Ростовом» подстегнуло голкипера. Вдруг на последних тренировках он был в порядке?

У этой опции тоже есть сторонники. Например, бывший вратарь и тренер «Спартака» Алексей Прудников. Вот что он сказал «Чемпионату»: «Я бы оставил в составе Максименко. В семи мячах от «Зенита» его винить не стоит. При чём тут Максименко, если защитники творят такие «чудеса»? Если слушать комментаторов, то он виноват. А если судить профессионально, то всё совсем по-другому. Максименко уже играл с этой командой, знает манеру игры. А статистику не берите. Важно, в какой команде ты играешь. Если бы Максименко так же играл в команде не с таким громким названием, то его бы хвалили. А в «Спартаке» он всегда на виду, поэтому им недовольны. Парень молодой, ещё всё впереди».

А что думаете вы?