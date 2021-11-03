Итальянский журналист: «Зенит» имеет амбиции в Европе, но их уровень — зона вылета Серии А

Журналист Corriere della Sera Марио Сконцерти прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» (4:2).
«Ювентус продолжает господствовать в Европе. Кроме туринцев, только «Бавария» набрала 12 очков в Лиге чемпионов, и это не может быть совпадением. Либо наша лига стала более конкурентной, либо дело в проблеме концентрации топ-клубов.
У «Зенита» есть европейские амбиции, но уровень этой команды — зона вылета в Италии», — приводит слова Сконцерти Ilbianonero.com.
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. «Ювентус» набрал 12 очков и досрочно оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Зенит» (3) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «Челси» (9) и «Мальмё» (0).
- 3 ноября 2021
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