Роджерс: со «Спартаком» будет тяжёлая и важная игра. Мы хотим победить

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы со «Спартаком».
«Для нас завтра будет тяжёлая и важная игра. Мы хотим победить, поэтому надо свести к минимуму количество ошибок, чтобы взять три очка. Футболисты должны играть свободно, важно много владеть мячом. Это домашняя игра, поэтому важно победить. Мы хотим побеждать в каждом матче – особенно в домашних. Перейра не был готов к прошлым играм. Если завтра не сможет сыграть, то надеемся, что будет готов к игре в выходные», — передаёт слова Роджерса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч «Лестер Сити» — «Спартак» состоится в четверг, 4 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Начало игры – в 23:00 мск.
Напомним, «Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
После трёх туров московский «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице своей группы, набрав 3 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 4 очка.
- 3 ноября 2021
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