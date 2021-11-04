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Хавбеку «Брайтона» продлили срок пребывания под залогом

Хавбеку «Брайтона» продлили срок пребывания под залогом
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Полузащитник клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Ив Биссума, который был арестован по подозрению в сексуальном насилии и отпущен под залог до 3 ноября, сможет остаться на свободе до 6 декабря, пока будет продолжаться расследование, сообщает The Athletic. Соответствующее заявление сделала полиция Сассекса.

Футболиста задержали 6 октября на выходе из ночного клуба после заявления, поступившего от женщины, имя которой не называется. Биссума был доставлен в полицейский участок в наручниках.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги хавбек провёл 6 матчей и отметился одной результативной передачей.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Брайтон»

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