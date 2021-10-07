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Футболист «Брайтона» отпущен под залог. Его арестовали по подозрению в сексуальном насилии

Футболист «Брайтона» отпущен под залог. Его арестовали по подозрению в сексуальном насилии
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Полузащитник клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» Ив Биссума, который был арестован по подозрению в сексуальном насилии, отпущен под залог до 3 ноября, пока будет продолжаться расследование, сообщает Mirror.

Футболиста задержали вчера, 6 октября, на выходе из ночного клуба после заявления, которое поступило от женщины, имя которой не называется. Биссума был доставлен в полицейский участок в наручниках.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Биссума провёл 5 матчей и отметился одной результативной передачей. «Брайтон» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице. Малийский футболист ранее выступал за французский «Лилль». Он перешёл в «Брайтон» в 2018 году, подписав пятилетний контракт.

Видеообзор матч «Брайтон» — «Арсенал»

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